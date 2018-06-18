Согласно котировкам, Южный проиграет Тиму в первом круге турнира в Галле

Россиянин Михаил Южный (8) в финале квалификации турнира в Галле переиграл итальянца Маттео Берреттини (4) со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Первым соперником Южного по основной сетке соревнований в Галле 18 июня станет Доминик Тим

Согласно котировкам, у Южного меньше шансов в этом матче. Победа Михаила оценивается коэффициентом 3.40, победа с форой «+3,5» гейма — 1.85. Если Тим сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.30. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.85. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.60.