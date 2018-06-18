Ещё
Согласно котировкам, Южный проиграет Тиму в первом круге турнира в Галле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Согласно котировкам, Южный проиграет Тиму в первом круге турнира в Галле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Михаил Южный (8) в финале квалификации турнира в Галле переиграл итальянца Маттео Берреттини (4) со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Первым соперником Южного по основной сетке соревнований в Галле 18 июня станет Доминик Тим.
Согласно котировкам, у Южного меньше шансов в этом матче. Победа Михаила оценивается коэффициентом 3.40, победа с форой «+3,5» гейма — 1.85. Если Тим сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.30. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.85. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.60.
Чемпионат.com: последние новости
Хачанов опустился на 26-ю позицию в чемпионской гонке ATP Хачанов сыграет с М. Зверевым, Федерер — с Бедене на старте турнира в Галле Касаткина опустилась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела79
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»46
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ110
Российский ресторан возмутил британского футболиста112
Как наживаются на иностранных болельщиках93
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
03:41
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:21
Как наживаются на иностранных болельщиках
ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение