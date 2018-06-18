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Сугита вышел во второй круг турнира в Галле и сыграет с Тимом или Южным
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Сугита вышел во второй круг турнира в Галле и сыграет с Тимом или Южным 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Японец Юити Сугита пробился во второй круг турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), обыграв немца Максимильяна Мартерера (WC) в трёх партиях — 6:4, 5:7, 6:3. Ранее теннисисты никогда друг с другом не встречались.
Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Сугита выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Мартерера 12 подач навылет, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Следующий соперник Сугиты станет известен по итогам поединка между австрийцем Домиником Тимом (3) и россиянином Михаилом Южным (Q).
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