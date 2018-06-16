Южный победил Бемельманса и вышел в финал квалификации в Галле

Россиянин Михаил Южный (8) вышел в финал квалификации турнира категории ATP 500 в Галле

(Германия), победив бельгийца Рубена Бемельманса в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:2. При этом

первую партию Михаил мог выиграть легче — при счёте 4:1 у него было пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, затем он не подал на сет и упустил четыре сетбола в геймах на приёме.

Поединок продолжался ровно полтора часа. На счету Южного 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 использованных брейк-пойнта из 18. Бемельманс выполнил 7 эйсов, сделал 1 двойную и заработал 1 брейк-пойнт, который реализовал.