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Южный победил Бемельманса и вышел в финал квалификации в Галле
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Южный победил Бемельманса и вышел в финал квалификации в Галле 

Чемпионат.com 47 минут назад
Россиянин Михаил Южный (8) вышел в финал квалификации турнира категории ATP 500 в Галле
(Германия), победив бельгийца Рубена Бемельманса в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:2. При этом
первую партию Михаил мог выиграть легче — при счёте 4:1 у него было пять брейк-пойнтов, в том  числе тройной, затем он не подал на сет и упустил четыре сетбола в геймах на приёме.
Поединок продолжался ровно полтора часа. На счету Южного 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 использованных брейк-пойнта из 18. Бемельманс выполнил 7 эйсов, сделал 1 двойную и заработал 1 брейк-пойнт, который реализовал.
Соперником россиянина в борьбе за выход в основную сетку станет итальянец Маттео Берреттини (4), который в трёх партиях победил немца ямайского происхождения Дастина Брауна (WC).
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