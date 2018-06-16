Линдстедт и Матковски пробились в финал турнира в Штутгарте

Линдстедт и Матковски впервые пробились в финал турнира в парном разряде. Суммарно теннисисты выиграли более 35 турниров, но до турнира в Штутгарте они в лучшем случае пробивались в полуфинал соревнований.