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Линдстедт и Матковски пробились в финал турнира в Штутгарте
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Линдстедт и Матковски пробились в финал турнира в Штутгарте 

Чемпионат.com 1 час назад
Швед Роберт Линдстедт и поляк Марчин Матковски пробились в финал турнира в Штутгарте в парном рязряде. В полуфинале Линдстедт и Матковски обыграли венгра Мартона Фучовича и немца Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:7, 12:10.
Линдстедт и Матковски впервые пробились в финал турнира в парном разряде. Суммарно теннисисты выиграли более 35 турниров, но до турнира в Штутгарте они в лучшем случае пробивались в полуфинал соревнований.
В финале турнира в Штутгарте Линдстедт и Матковски сыграют с немцами Филиппом Пецшнером и Тимом Пуэцом.
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