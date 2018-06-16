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Мертенс и Схурс стали чемпионками Хертогенбосха в паре благодаря травме Флипкенс
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Мертенс и Схурс стали чемпионками Хертогенбосха в паре благодаря травме Флипкенс 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бельгийка Элисе Мертенс и голландка Деми Схурс (1) завоевали титул на турнире категории International в Хертогенбосхе. В финале они играли с голландкой Кики Бертенс и бельгийкой Кирстен Флипкенс (2), которые были вынуждены отказаться от продолжения борьбы при счёте 3:3 в первой партии из-за полученного Флипкенс повреждения левой ноги. Теннисистки успели провести на корте 24 минуты. Мертенс и Схурс ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 1 брейк-пойнт из 2. На счету Бертенс и Флипкенс 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Двойных ошибок у них не было. Схурс благодаря этой победе станет 17-й ракеткой мира в парном разряде, а Мертенс — 28-й. Для обеих это лучший результат в карьере.
Напомним, что в воскресенье Флипкенс должна сыграть с сербкой Александрой Крунич в финале в одиночном разряде.
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