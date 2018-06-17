Федерер: «Это отличное возвращение. Здорово, что я наконец-то победил в Штутгарте»

Роджер Федерер прокомментировал свою победу на турнире ATP 250 в Штутгарте. В финале первая ракетка турнира обыграл в двух сетах представителя Канады Милоша Раонича со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Для победы Федереру хватило 1 часа и 20 минут.

36-летний швейцарский теннисист завоевал свой 98-й титул в карьере и третий в текущем сезоне. Благодаря этой победе Федерер с понедельника, 18 июня, вновь возглавит мужской рейтинг ATP и сместит с первой строчки испанца Рафаэля Надаля

«Я очень рад. Думаю, я хорошо провел этот финал. В целом турнир мне удался, особенно с учетом того, что некоторое время я вовсе не играл. Это отличное возвращение. Наверное, в ключевые моменты я действовал чуть лучше. Здорово, что я наконец-то победил здесь, в Штутгарте», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.