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Федерер: «Это отличное возвращение. Здорово, что я наконец-то победил в Штутгарте»
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Федерер: «Это отличное возвращение. Здорово, что я наконец-то победил в Штутгарте» 

SPORT24.ru 13 часов назад
Роджер Федерер прокомментировал свою победу на турнире ATP 250 в Штутгарте. В финале первая ракетка турнира обыграл в двух сетах представителя Канады Милоша Раонича со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Для победы Федереру хватило 1 часа и 20 минут.
36-летний швейцарский теннисист завоевал свой 98-й титул в карьере и третий в текущем сезоне. Благодаря этой победе Федерер с понедельника, 18 июня, вновь возглавит мужской рейтинг ATP и сместит с первой строчки испанца Рафаэля Надаля.
«Я очень рад. Думаю, я хорошо провел этот финал. В целом турнир мне удался, особенно с учетом того, что некоторое время я вовсе не играл. Это отличное возвращение. Наверное, в ключевые моменты я действовал чуть лучше. Здорово, что я наконец-то победил здесь, в Штутгарте», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.
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