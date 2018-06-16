Федерер станет первой ракеткой мира

Роджер Федерер с 18 июня возглавит рейтинг ATP

Швейцарец Роджер Федерер займет первое место рейтинге Ассоциации теннисистов— профессионалов (ATP), который будет обновлен 18 июня. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ATP.

В субботу Федерер победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 6:7 (2), 6:2, 7:6 (5) в полуфинале турнира в Штутгарте и обеспечил себе первое место в рейтинге, с которого он сместит испанца Рафаэля Надаля

Швейцарец в середине февраля впервые с 2012 года возглавил рейтинг, став самым возрастным лидером в истории АТР (36 лет и 6 месяцев). В нынешнем сезоне он лидировал в общей сложности семь недель. Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 309 недель (237 недель подряд).