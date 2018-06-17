Гаске выиграл титул в Хертогенбоше

30-я ракетка мира Ришар Гаске выиграл в финале турнира ATP Libema Open в Хертогенбоше у другого представителя Франции — Жереми Шарди, который занимает 72-е место в мировом рейтинге.

За 1 час 29 минут Гаске победил в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Этот титул стал для 31-летнего французского теннисиста первым в сезоне и 15-м за карьеру.

Ранее в этом году Гаске один раз играл в финале — на турнире в Монпелье — и проиграл еще одному французу — Люке Пую.

Отметим, что в предыдущий раз Гаске побеждал на травяных турнирах в 2006 году, когда завоевал титул в Ноттингеме.

Хертогенбош (Голландия)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 612 755 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Ришар Гаске (Франция, 2) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5)