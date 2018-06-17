Гаске выиграл титул в Хертогенбоше 

30-я ракетка мира Ришар Гаске выиграл в финале турнира ATP Libema Open в Хертогенбоше у другого представителя Франции — Жереми Шарди, который занимает 72-е место в мировом рейтинге.
За 1 час 29 минут Гаске победил в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Этот титул стал для 31-летнего французского теннисиста первым в сезоне и 15-м за карьеру.
Ранее в этом году Гаске один раз играл в финале — на турнире в Монпелье — и проиграл еще одному французу — Люке Пую.
Отметим, что в предыдущий раз Гаске побеждал на травяных турнирах в 2006 году, когда завоевал титул в Ноттингеме.
Хертогенбош (Голландия)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 612 755 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Ришар Гаске (Франция, 2) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5)