Ещё
Гаске выиграл титул в Хертогенбоше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаске выиграл титул в Хертогенбоше 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: РИА Новости
30-я ракетка мира Ришар Гаске выиграл в финале турнира ATP Libema Open в Хертогенбоше у другого представителя Франции — Жереми Шарди, который занимает 72-е место в мировом рейтинге.
За 1 час 29 минут Гаске победил в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Этот титул стал для 31-летнего французского теннисиста первым в сезоне и 15-м за карьеру.
Ранее в этом году Гаске один раз играл в финале — на турнире в Монпелье — и проиграл еще одному французу — Люке Пую.
Отметим, что в предыдущий раз Гаске побеждал на травяных турнирах в 2006 году, когда завоевал титул в Ноттингеме.
Хертогенбош (Голландия)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 612 755 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Ришар Гаске (Франция, 2) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5)
Советский спорт: последние новости
Касаткина и Павлюченко сыграют на турнире в Бирмингеме, Шарапова – нет Федерер выиграл турнир в Штутгарте Донской выбыл из борьбы на турнире в Хертогенбосе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбол спровоцировал землетрясение9
Прощай, Россия: Медведева улетела в Канаду276
Германия неожиданно проиграла Мексике98
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ90
Россиянка приютила обманутого египетского фаната152
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение