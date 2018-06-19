Касаткина одержала волевую победу над Кр. Плишковой в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина (6) пробилась в 1/8 финала турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв чешку Кристину Плишкову (Q) в трёх партиях — 3:6, 7:5, 6:4. Во втором сете Дарья отыграла подачу соперницы на матч, но матчболов у Кристины не было.

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Касаткина 8 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Плишковой 9 эйсов, 7 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.