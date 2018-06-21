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Касаткина уступила Цуренко в Бирмингеме
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Касаткина уступила Цуренко в Бирмингеме, выиграв первый сет 6:1
Чемпионат.com
2 часа назад
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Фото:
РИА Новости
Россиянка
Дарья Касаткина
(6) во втором круге турнира в Бирмингеме уступила украинке
Лесе Цуренко
со счётом 6:1, 3:6, 3:6.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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