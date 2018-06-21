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Касаткина уступила Цуренко в Бирмингеме
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Касаткина уступила Цуренко в Бирмингеме, выиграв первый сет 6:1 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Дарья Касаткина (6) во втором круге турнира в Бирмингеме уступила украинке Лесе Цуренко со счётом 6:1, 3:6, 3:6.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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