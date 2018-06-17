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Павлюченкова сыграет с Мугурусой, Макарова — с Корне на турнире в Бирмингеме
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Павлюченкова сыграет с Мугурусой, Макарова — с Корне на турнире в Бирмингеме 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В Бирмингеме состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт на траве с 18 по 24 июня. Первая ракетка соревнований испанка Гарбинье Мугуруса за выход во второй круг поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Украинка Элина Свитолина (2) начнёт турнир матчем с хорваткой Донной Векич.
Россиянка Дарья Касаткина (6) в первом круге сыграет с победительницей квалификации, а Екатерина Макарова встретится с француженкой Ализе Корне.
Ознакомиться с основной сеткой турнира в Бирмингеме полностью вы можете на «Чемпионате».
Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова (4), которая в первом круге сыграет с британкой Йоханной Контой.
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