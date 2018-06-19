Согласно котировкам, Касаткина победит Плишкову в 1-м круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге женского турнира в Бирмингеме встретится с чешкой Кристиной Плишковой. Встреча состоится сегодна, 19 июня.

Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Плишковой оценивается коэффициентом 2.05, победа с форой «+2,5» гейма — 1.75.

Если Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.80. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.05.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.40.