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Согласно котировкам, Касаткина победит Плишкову в 1-м круге турнира в Бирмингеме
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Согласно котировкам, Касаткина победит Плишкову в 1-м круге турнира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Дарья Касаткина в первом круге женского турнира в Бирмингеме встретится с чешкой Кристиной Плишковой. Встреча состоится сегодна, 19 июня.
Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Плишковой оценивается коэффициентом 2.05, победа с форой «+2,5» гейма — 1.75.
Если Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.80. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.05.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.40.
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