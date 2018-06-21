Согласно котировкам, Касаткина победит Цуренко во 2-м круге турнира в Бирмингеме

Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Цуренко оценивается коэффициентом 2.20, победа с форой «+2,5» гейма — 1.80. Если Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.91. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.30.