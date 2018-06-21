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Согласно котировкам, Касаткина победит Цуренко во 2-м круге турнира в Бирмингеме
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Согласно котировкам, Касаткина победит Цуренко во 2-м круге турнира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Дарья Касаткина (6) пробилась в 1/8 финала турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв чешку Кристину Плишкову (Q) в трёх партиях — 3:6, 7:5, 6:4. Во втором круге Дарья 21 июня сыграет с украинкой Лесей Цуренко.
Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Цуренко оценивается коэффициентом 2.20, победа с форой «+2,5» гейма — 1.80. Если Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.91. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.30.
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