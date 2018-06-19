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Соперницей Мугурусы по второму кругу турнира в Бирмингеме стала Стрыцова
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Соперницей Мугурусы по второму кругу турнира в Бирмингеме стала Стрыцова 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Чешка Барбора Стрыцова одержала волевую победу над американкой Дженнифер Брэйди в первом раунде турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания) — 3:6, 7:5, 6:3.
Поединок продлился 2 часа 10 минут. Стрыцова выполнила 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Брэйди 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Подач навылет у Дженнифер не было.
Во втором круге Барбора сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (1), которая легко победила россиянку Анастасию Павлюченкову.
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