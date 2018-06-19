Энди Маррей проиграл в первом матче после травмы

ТАСС , 19 июня. Британец Энди Маррей проиграл австралийцу Нику Кирьосу в первом раунде турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу австралийского спортсмена. В следующем круге он сыграет с победителем матча между американцем Райаном Харрисоном и британцем Кайлом Эдмундом

Маррей не играл с июля прошлого года из-за проблем с бедром. Последний матч до травмы британец провел на Уимблдонском турнире 12 июля 2017 года. В четвертьфинале соревнований он проиграл американцу Сэму Куэрри . В январе Маррей перенес операцию на правом бедре.

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три — на турнирах Большого шлема. Он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золота (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Турнир в Лондоне завершится 24 июня.