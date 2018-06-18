Кузнецова и Азаренко проиграли Кристиан и Сантамарии на турнире на Мальорке

Россиянка Светлана Кузнецова и белоруска Виктория Азаренко потерпели поражение в первом круге турнира категории International на Мальорке (Испания) в парном разряде, не справившись с американками Кэйтлин Кристиан и Сабриной Сантамарией — 2:6, 3:6.

Матч продолжался ровно час. Кристиан и Сантамария ни разу не подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и использовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету Азаренко и Кузнецовой 2 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.