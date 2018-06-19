Ещё
Кузнецова потерпела поражение от Севастовой в первом круге турнира на Мальорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кузнецова потерпела поражение от Севастовой в первом круге турнира на Мальорке 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Светлана Кузнецова (WC) в первом круге турнира на Мальорке проиграла латвийке Анастасии Севастовой (3) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: Макарова выиграет у Корне в первом круге турнира в Бирмингеме Л. Майер победил Андерсона на старте турнира в Лондоне, не сделав ни брейка Хачанов победил М. Зверева на старте турнира в Галле, Гаске и Жазири выбыли
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный комментатор покидает Первый канал79
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ12
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола79
Салаха попросили поставить Россию «на место»9
Шведы оставили нижегородцев без пива60
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:36
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:54
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
01:01
Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение