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Кузнецова потерпела поражение от Севастовой в первом круге турнира на Мальорке
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Кузнецова потерпела поражение от Севастовой в первом круге турнира на Мальорке
Чемпионат.com
38 минут назад
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Чемпионат.com
Россиянка
Светлана Кузнецова
(WC) в первом круге турнира на Мальорке проиграла латвийке Анастасии Севастовой (3) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.
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