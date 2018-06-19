Кузнецова проиграет Севастовой на турнире на Мальорке, убеждены эксперты

Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира WТА на траве на Мальорке сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой (3). Встреча состоится сегодня, 19 июня.

Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кузнецовой оценивается коэффициентом 2.45, победа с форой «+4,5» гейма — 1.50.

Если Севастова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.60. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.40.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.