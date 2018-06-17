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Южный — в основной сетке турнира в Халле
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Южный — в основной сетке турнира в Халле
Спорт-Экспресс
5 часов назад
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Россиянин
Михаил Южный
вышел в основную сетку турнира в Халле. В финале квалификации он в двух сетах обыграл Маттео Берреттини — 6:3, 7:6 (9:7).
Матч продолжался 1 час 42 минуты.
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