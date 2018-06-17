Блинкова вышла в финал квалификации турнира на Мальорке, обыграв Листер

Россиянка Анна Блинкова (9) вышла во второй, финальный раунд квалификации турнира на Мальорке (Испания), победив шведку Корнелию Эмили Листер (WC) со счётом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 6 минут. Блинкова выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Листер 3 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.