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Блинкова вышла в финал квалификации турнира на Мальорке, обыграв Листер
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Блинкова вышла в финал квалификации турнира на Мальорке, обыграв Листер 

Чемпионат.com 4 часа назад
Россиянка Анна Блинкова (9) вышла во второй, финальный раунд квалификации турнира на Мальорке (Испания), победив шведку Корнелию Эмили Листер (WC) со счётом 6:3, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 6 минут. Блинкова выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Листер 3 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Следующей соперницей Анны станет австралийка Айла Томлянович (3), победившая чешку Барбору Штефкову в трёх партиях — 3:6, 6:3, 6:3.
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