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Квитова защитила титул в Бирмингеме, выиграв пятый турнир в нынешнем году
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Квитова защитила титул в Бирмингеме, выиграв пятый турнир в нынешнем году 

Чемпионат.com 1 час назад
Чешка Петра Квитова (4) защитила титул на турнире категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв словачку Магдалену Рыбарикову в трёх партиях — 4:6, 6:1, 6:2. По личным встречам Квитова повела со счётом 6-1. Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Квитова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Рыбариковой 4 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Для Петры это 25-й титул в карьере и пятый в нынешнем году. Ранее Квитова лишь раз завоёвывала больше пяти титулов за сезон — в 2011-м, когда выиграла в том числе Уимблдон и Итоговый чемпионат WTA.
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