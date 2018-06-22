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Рыбарикова победила Якупович и вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме
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Рыбарикова победила Якупович и вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович (Q) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Магдалена 7 раз подала навылет и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в финал соревнований в Бирмингеме Рыбарикова поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).
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