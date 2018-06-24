Видеообзор полуфиналов турниров WТА в Бирмингеме и Мальорке

Чешка Петра Квитова в полуфинале турнира в Бирмингеме переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:2.

За титул действующая победительница соревнований поспорит со словачкой Магдаленой Рыбариковой, которая оказалась сильнее ещё одной представительницы Чехии Барборы Стрыцовой.