Ещё
Видеообзор полуфиналов турниров WТА в Бирмингеме и Мальорке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться

Видеообзор полуфиналов турниров WТА в Бирмингеме и Мальорке 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чешка Петра Квитова в полуфинале турнира в Бирмингеме переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:2.
За титул действующая победительница соревнований поспорит со словачкой Магдаленой Рыбариковой, которая оказалась сильнее ещё одной представительницы Чехии Барборы Стрыцовой.
В финале соревнований на Мальорке латвийка Анастасия Севастова (3), обыгравшая австралийку Саманту Стосур со счётом 7:6 (7:1), 6:1, встретится с немкой Татьяной Марией, которая сломила сопротивление американки Софьи Кенин (Q) — 6:2, 2:6, 6:4.
Чемпионат.com: последние новости
Донской сыграет с Беранкисом в первом круге турнира в Анталье 11 эйсов помогли Марии выйти в 1/4 финала соревнований в Испании Интересные факты о турнирах недели: Истбурн и Анталья
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018144
«Какого фараона ты болеешь за Россию?»3
«Самая жестокая концовка матча»17
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали»33
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали»
Футбол Статьи
03:22
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
00:35
Зиговавших британских болельщиков наказали
Футбол Волейбол
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение