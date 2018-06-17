Дьяченко снялась с игры с Фрех на Мальорке перед подачей соперницы на матч

Россиянка Виталия Дьяченко не доиграла до конца матч первого круга квалификации турнира на Мальорке (Испания), отказавшись от продолжения борьбы с полькой Магдаленой Фрех (10) при счёте 3:6, 2:5. Виталия снялась после того, как второй раз за сет проиграла свою подачу.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Фрех выполнила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Дьяченко 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Подач навылет у Виталии не было.

Фрех за выход в основную сетку поспорит с американкой Элисон Риске (2).