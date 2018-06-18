Бушар проиграла Брэйди в финале квалификации турнира в Бирмингеме

Канадская теннисистка Эжени Бушар не смогла пробиться в основную сетку турнира в Бирмингеме (Великобритания). В финале квалификации она в трёх партиях уступила представительнице США Дженнифер Брэйди (4) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Эжени 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

Имя первой соперницы Брэйди в основной сетке турнира станет известно позже.