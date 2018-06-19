Маррей: не думаю о результатах, важнее, как себя буду чувствовать на корте

Британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от возвращения на корт. Спортсмен сыграет на турнире в Лондоне после перерыва, который длился почти год. Маррей пропустил длительный отрезок из-за восстановления после операции на бедре.

«Я не гружу себя большими ожиданиями. Я больше сосредоточен на том, как я себя буду чувствовать на корте. Конечно, ты начинаешь сомневаться в себе, когда пропускаешь столь длительный отрезок. Понимаю, что буду нервничать на корте. Возвращение на корт всегда связано с нервами и сомнениями в себе. Ты сам не знаешь, чего от себя ожидать. Но я рассчитываю вернуться и навязать борьбу», — цитирует Маррея BBC.

В первом круге турнира в Лондоне Маррей сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

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