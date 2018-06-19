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Мюррей проиграл в первом матче после возвращения на корт
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Мюррей проиграл в первом матче после возвращения на корт 

LiveSport.Ru 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Британец Энди Мюррей, пропустивший год из-за травмы, проиграл в первом официальном матче после Уимблдона-2017.
На старте турнира в Лондоне, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона евро, британский теннисист не справился с австралийцем Ником Кирьосом — 6:2, 6:7 (4:7), 5:7.
Кирьос выполнил 18 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Маррея 16 подач навылет, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Следующим оппонентом Кирьоса станет либо другой британец, Кайл Эдмунд, либо американец Райан Харрисон.
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