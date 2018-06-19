Тим: матч с Южным получился непростым, у меня были проблемы на задней линии

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу над россиянином Михаилом Южным в первом круге турнира в Галле (7:6 (7:5), 6:2), а также поделился ожиданиями от матча с японцем Юити Сугитой во втором раунде.

«Матч был непростым. Я хорошо стартовал во многом благодаря тому, что великолепно подавал — но в игре на задней линии у меня были проблемы. Однако, начиная с тай-брейка, мне удалось прибавить в этом компоненте, и второй сет получился очень хорошим. Я очень рад победе, ведь он сыграл здесь уже два матча в квалификации, набрал ход — и в целом он очень хорошо играет на этом покрытии. Для меня же это был первый матч в сезоне на траве.

В следующем круге мне тоже будет непросто. Трава является его любимым покрытием. Он бьёт плоско, хорошо принимает. Мне нелегко противостоять таким теннисистам на траве. Он мало ошибается, его сложно пробить, поэтому будет тяжело», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.