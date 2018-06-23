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Джокович победил Шарди и сыграет с Чиличем в финале турнира в Лондоне
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Джокович победил Шарди и сыграет с Чиличем в финале турнира в Лондоне 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Серб Новак Джокович вышел в финал турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), обыграв француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Единственный брейк Новак сделал в концовке матча, в девятом гейме.
Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Джокович 4 раза подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Двойных ошибок у серба не было. На счету Шарди 5 эйсов и 2 двойные. Брейк-пойнтов французскому теннисисту заработать не удалось.
За титул Новак поспорит с хорватом Марином Чиличем (1), который на двух тай-брейка победил австралийца Ника Кирьоса.
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