Джокович победил Шарди и сыграет с Чиличем в финале турнира в Лондоне

Серб Новак Джокович вышел в финал турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), обыграв француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Единственный брейк Новак сделал в концовке матча, в девятом гейме.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Джокович 4 раза подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Двойных ошибок у серба не было. На счету Шарди 5 эйсов и 2 двойные. Брейк-пойнтов французскому теннисисту заработать не удалось.

За титул Новак поспорит с хорватом Марином Чиличем (1), который на двух тай-брейка победил австралийца Ника Кирьоса.