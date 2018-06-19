Джокович разгромил Миллмана в Лондоне

Серб Новак Джокович уверенно вышел во второй круг турнира Fever-Tree Championships в Лондоне, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона евро.

В стартовом матче сербский теннисист за час и 5 минут одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 6:2, 6:1.

Новак сделал 4 эйса, 2 двойные ошибки, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 5 геймов на подаче оппонента. Его соперник дважды подал навылет при 3 двойных.