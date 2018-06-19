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Джокович разгромил Миллмана в Лондоне
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Джокович разгромил Миллмана в Лондоне 

LiveSport.Ru 19 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Серб Новак Джокович уверенно вышел во второй круг турнира Fever-Tree Championships в Лондоне, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона евро.
В стартовом матче сербский теннисист за час и 5 минут одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 6:2, 6:1.
Новак сделал 4 эйса, 2 двойные ошибки, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 5 геймов на подаче оппонента. Его соперник дважды подал навылет при 3 двойных.
Джокович во втором круге сыграет с болгарином Григором Димитровым, который ранее оказался сильнее боснийца Дамиру Джумхура со счётом 6:3, 6:7, 7:6.
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