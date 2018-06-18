Ещё
Джокович сыграет в паре с Вавринкой на турнире в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович сыграет в паре с Вавринкой на турнире в Лондоне 

Чемпионат.com 4 часа назад
Серб Новак Джокович и швейцарец Стэн Вавринка получили «уайлд-кард» на турнир категории ATP 500 в Лондоне в парном разряде. Их первыми соперниками станут игроки, которые также чаше выступают в одиночке, чем в паре — чех Томаш Бердых и испанец Фернандо Вердаско. В четвертьфинале победители этого матча могут сыграть с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом (4).
Также в Лондоне сыграет австралиец Ллейтон Хьюитт, решивший в этом сезоне выступить на нескольких турнирах в парном разряде. Напарником капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса будет его соотечественник Ник Кирьос, а их первыми соперниками станут чемпионы «Ролан Гаррос» — французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (3).
Отметим также, что американец Боб Брайан ещё восстанавливается после травмы, в связи с чем его брат-близнец Майк Брайан сыграет в паре с Джеком Соком.
Чемпионат.com: последние новости
Федерер 18 июня станет первой ракеткой мира и обгонит Надаля Родина вышла в полуфинал турнира ITF в Манчестере Хачанов сыграет с М. Зверевым, Федерер — с Бедене на старте турнира в Галле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ95
Радость мексиканцев привела к землетрясению29
Российский ресторан возмутил британского футболиста101
Уткин сделал скандальное заявление272
Бразилия и Швейцария сыграли вничью3
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение