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Джокович вышел в полуфинал турнира в Лондоне, одолев Маннарино
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Джокович вышел в полуфинал турнира в Лондоне, одолев Маннарино 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Лондоне. В четвертьфинальном матче Джокович, получивший «уайлд-кард» от организаторов в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:1. Джокович 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 4 эйса, 2 ошибки на подаче и один брейк.
За выход в финал турнира в Лондоне Джокович сыграет с победителем четвертьфинального матча Жереми Шарди (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США).
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