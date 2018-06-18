Макарова поднялась в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 18 июня россиянка Екатерина Макарова поднялась на 34-ю строчку, её соотечественница Елена Веснина — на 50-ю. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 18 июня 1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970. 2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6745. 3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550. 4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463. 5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5205. 6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4970. 7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685. 8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610. 9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971. 10 (10). Мэдисон Кис (США) — 3536. … 14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3125… 23 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1943… 28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596… 34 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1330… 50 (52). Елена Веснина (Россия) — 1060… 58 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 963.