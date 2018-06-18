Россиянки Макарова и Веснина поднялись в рейтинге WTA 

ТАСС, 18 июня. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина поднялись на 34-е и 50-е места соответственно в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 14-е место. Мария Шарапова также сохранила за собой 23-ю строчку. Макарова поднялась с 36-го на 34-е место, Веснина — с 52-го на 50-е.
Россиянка Наталья Вихлянцева впервые с января 2017 года покинула первую сотню рейтинга, 21-летняя теннисистка занимает 105-е место.
Рейтинг WTA от 18 июня
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5205
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4970
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3125…
23 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1943…
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
34 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
50 (52). Елена Веснина (Россия) — 1060…
58 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 963.