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Хачанов потерял три позиции в чемпионской гонке АТР
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Хачанов потерял три позиции в чемпионской гонке АТР 

Советский спорт 2 часа назад
Российский теннисист Карен Хачанов потерял три строчки в обновленной версии чемпионской гонки ATP. На этой неделе 22-летний спортсмен занимает 26-ю позицию. Первое место по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль.
Единственным россиянином из первой сотни, кому удалось подняться вверх, стал Евгений Донской, переместившийся на 78-е место.
Чемпионская гонка ATP Версия от 23 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040 очков 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 3495 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360 4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3020 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2985 6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2370 7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620 8 (8). Джон Изнер (США) — 1500 9 (9). Хен Чжун (Корея) — 1380 10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 1365… 26 (23). Карен Хачанов — 820… 49 (48). Даниил Медведев — 582… 66 (64). Андрей Рублев — 440… 78 (80). Евгений Донской (все — Россия) — 402.
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