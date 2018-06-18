В Академическом районе будущие педагоги прошли практику

В школу № 635 пришло благодарственное письмо от Московского педагогического государственного университета. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Письмо пришло с математического факультет МГПУ. Руководители факультета выразили искреннюю благодарность руководству школы № 625"в лице директора Г. В. Алябушевой, а также учителям математики и начальных классов за активную помощь в организации и проведении учебной практики студентов факультета и студентов университета Central China Normal University в 2017-2018 учебном году. Фото: metodisty.ru