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Более 80 теннисистов поборются за главный приз на турнире в Рязани
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Более 80 теннисистов поборются за главный приз на турнире в Рязани 

АиФ Рязань 2 часа назад
18 июня на кортах спортивной школы «Юниор» открылся теннисный турнир памяти Николая Озерова, сообщает пресс-служба городской администрации.
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