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Рыбарикова победила Кар. Плишкову и сыграет с Младенович в Бирмингеме
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Рыбарикова победила Кар. Плишкову и сыграет с Младенович в Бирмингеме 

Чемпионат.com 1 час назад
Словачка Магдалена Рыбарикова вышла во второй раунд турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв чешку Каролину Плишкову (3) со счётом 6:2, 6:3. Отметим, что в прошлом году Рыбарикова уже побеждала её во втором круге Уимблдона и в итоге дошла на том турнире до полуфинала.
Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Магдалена выполнила 8 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Каролины 5 подач навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Кристина Младенович, которая в трёх сетах победила чешку Катержину Синякову.
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