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Куэрри стал соперником Вавринки по второму кругу турнира в Лондоне
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Куэрри стал соперником Вавринки по второму кругу турнира в Лондоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Американец Сэм Куэрри (5) вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), обыграв местного теннисиста Джея Кларка (WC) со счётом 6:3, 6:3. Ранее Куэрри и Кларк никогда друг с другом не играли.
Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Куэрри 16 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Кларка 5 эйсов, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.
Во втором раунде Куэрри сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, который победил другого британца — Кэмерона Норри (WC).
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