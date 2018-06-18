Куэрри стал соперником Вавринки по второму кругу турнира в Лондоне

Американец Сэм Куэрри (5) вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), обыграв местного теннисиста Джея Кларка (WC) со счётом 6:3, 6:3. Ранее Куэрри и Кларк никогда друг с другом не играли. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Куэрри 16 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Кларка 5 эйсов, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта. Во втором раунде Куэрри сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой , который победил другого британца — Кэмерона Норри (WC).