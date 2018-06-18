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Гаврилова обыграла Цибулкову на старте турнира в Бирмингеме
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Гаврилова обыграла Цибулкову на старте турнира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Представляющая Австралию теннисистка Дарья Гаврилова вышла во второй круг турнира в Бирмингеме. В стартовом матче Гаврилова в двух сетах обыграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 45 минут. Гаврилова 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Цибулковой 4 эйса, 2 ошибки на подаче и один брейк. Гаврилова вышла вперёд в противостоянии с Цибулковой — 2-1.
За выход в четвертьфинал Гаврилова сыграет с победительницей встречи Йоханна Конта (Великобритания) — Петра Квитова (Чехия, 4).
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