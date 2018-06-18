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Турнир по уличному футболу пройдет в Ростове-на-Дону
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Турнир по уличному футболу пройдет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Турнир «Уличный футбол 2018» пройдет в Ростове-на-Дону 21 июня.
Согласно информации из официальных источников, открытие турнира состоится в 13.00 на главной сцене Парка им. Октябрьской Революции.
Участниками соревнований смогут стать все желающие в возрасте от 18 до 28 лет в командах по 4-5 человек.
Также принимаются одиночные заявки от горожан, готовых объединиться в команду в день турнира.
Все участники турнира получат футболки, медали, а победители — кубок чемпиона.
В рамках мероприятия выступят творческие коллективы города, пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу.
Для участников турнира предусмотрен обед и напитки.
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