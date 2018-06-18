Турнир по уличному футболу пройдет в Ростове-на-Дону

Турнир «Уличный футбол 2018» пройдет в Ростове-на-Дону 21 июня.

Согласно информации из официальных источников, открытие турнира состоится в 13.00 на главной сцене Парка им. Октябрьской Революции.

Участниками соревнований смогут стать все желающие в возрасте от 18 до 28 лет в командах по 4-5 человек.

Также принимаются одиночные заявки от горожан, готовых объединиться в команду в день турнира.

Все участники турнира получат футболки, медали, а победители — кубок чемпиона.

В рамках мероприятия выступят творческие коллективы города, пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу.

Для участников турнира предусмотрен обед и напитки.