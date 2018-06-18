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Чилич обыграл Вердаско и встретится с Мюллером на турнире в Лондоне
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Чилич обыграл Вердаско и встретится с Мюллером на турнире в Лондоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Хорват Марин Чилич (1), действующий финалист Уимблдона, успешно стартовал на турнире категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), обыграв испанца Фернандо Вердаско в двух партиях — 6:3, 6:4. Марин повёл по личным встречам со счётом 9-7.
Поединок продолжался 1 час 8 минут. Чилич выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Вердаско 4 подачи навылет и 2 двойные. Брейк-пойнтов у Фернандо не было.
Во втором круге Марин сыграет с люксембуржцем Жилем Мюллером, который на двух тай-брейках победил канадца Дениса Шаповалова.
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