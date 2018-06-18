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Осака отдала Бултер всего три гейма на старте турнира в Бирмингеме
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Осака отдала Бултер всего три гейма на старте турнира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Японка Наоми Осака уверенно вышла во второй раунд турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), разгромив местную теннисистку, Кэйти Бултер (WC), со счётом 6:1, 6:2. Ранее теннисистки никогда друг с другом не встречались.
Матч продолжался всего 53 минуты. Осака 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Бултер 4 эйса и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Кэйти не было.
В 1/8 финала Наоми сыграет либо с бельгийкой Элисе Мертенс (7), либо со словенкой Далилой Якупович (Q).
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