Южный проиграл Тиму в первом круге в Халле 

Россиянин Михаил Южный проиграл австрийцу Доминику Тиму в первом круге турнира в Халле. Победитель квалификации уступил третьему номеру «посева» в двух сетах.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Юити Сугита (Япония) — Максимилиан Мартерер (Германия, WC) — 6:4, 5:7, 6:3 Денис Кудла (США, Q) — Лукаш Лацко (Словакия, Q) — 6:4, 6:4 Кеи Нишикори (Япония, 7) — Маттиас Бахингер (Германия, Q) — 6:3, 7:6 (7:3)
Робин Хаасе (Голландия) — Жоау Соуза (Португалия) — 4:6, 7:5, 6:4 Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:1 Доминик Тим (Австрия, 3) — Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2