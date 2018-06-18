Ещё
Южный проиграл Тиму в первом круге в Халле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Южный проиграл Тиму в первом круге в Халле 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Россиянин Михаил Южный проиграл австрийцу Доминику Тиму в первом круге турнира в Халле. Победитель квалификации уступил третьему номеру «посева» в двух сетах.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Юити Сугита (Япония) — Максимилиан Мартерер (Германия, WC) — 6:4, 5:7, 6:3  Денис Кудла (США, Q) — Лукаш Лацко (Словакия, Q) — 6:4, 6:4  Кеи Нишикори (Япония, 7) — Маттиас Бахингер (Германия, Q) — 6:3, 7:6 (7:3)
Робин Хаасе (Голландия) — Жоау Соуза (Португалия) — 4:6, 7:5, 6:4  Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:1  Доминик Тим (Австрия, 3) — Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2
Спорт-Экспресс: последние новости
Кузнецова и Азаренко проиграли американкам в первом круге турнира в Мальорке Рыбарикова выбила Каролину Плишкову с турнира в Бирмингеме, Гаврилова обыграла Цибулкову Федерер вышел на первое место в рейтинге ATP
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»25
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела111
В квартире футболиста «Локомотива» нашли труп22
Московские СИЗО заполнили иностранные болельщики6
Журналист возмутился русскими женщинами349
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение