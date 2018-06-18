Виттёфт обыграла Скьявоне на старте турнира на Мальорке

Немка Карина Виттёфт в трёх партиях победила итальянку Франческу Скьявоне (WC) в стартовом раунде турнира категории International на Мальорке (Испания) — 6:1, 6:7 (2:7), 6:3. Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли.

Поединок продлился 2 часа 26 минут. Виттёфт дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Скьявоне 5 эйсов, 8 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.