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Виттёфт обыграла Скьявоне на старте турнира на Мальорке
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Виттёфт обыграла Скьявоне на старте турнира на Мальорке 

Чемпионат.com 1 час назад
Немка Карина Виттёфт в трёх партиях победила итальянку Франческу Скьявоне (WC) в стартовом раунде турнира категории International на Мальорке (Испания) — 6:1, 6:7 (2:7), 6:3. Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли.
Поединок продлился 2 часа 26 минут. Виттёфт дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Скьявоне 5 эйсов, 8 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.
За выход в четвертьфинал Виттёфт поспорит со своей соотечественницей Татьяной Марией, которая нанесла поражение эстонке Анетт Контавейт (4) со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
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