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Арруабаррена-Весино победила Суарес-Наварро на Мальорке
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Арруабаррена-Весино победила Суарес-Наварро на Мальорке 

Чемпионат.com 47 минут назад
Испанка Лара Арруабаррена-Весино (WC) вышла во второй раунд домашнего турнира категории International на Мальорке, победив свою соотечественницу Карлу Суарес-Наварро (5) в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:4). Это была их первая встреча в официальных матчах.
Поединок продлился 1 час 24 минуты. Арруабаррена-Весино выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Суарес-Наварро 4 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Следующей соперницей Лары станет австралийка Саманта Стосур, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову.
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