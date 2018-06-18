Арруабаррена-Весино победила Суарес-Наварро на Мальорке

Испанка Лара Арруабаррена-Весино (WC) вышла во второй раунд домашнего турнира категории International на Мальорке, победив свою соотечественницу Карлу Суарес-Наварро (5) в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:4). Это была их первая встреча в официальных матчах.

Поединок продлился 1 час 24 минуты. Арруабаррена-Весино выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Суарес-Наварро 4 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.