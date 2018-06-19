Кирьос: «Без Маррея в туре было довольно дерьмово»

Австралиец Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча первого круга турнира в Лондоне против британца Энди Маррея, который не выходил на корт в официальных поединках с Уимблдона-2017.

«Увидев сетку, я просто улыбнулся. Конечно, я в ожидании нашего матча. Энди — один из моих лучших друзей в туре. Здорово, что он наконец-то возвращается. Без него было довольно дерьмово. Рад, что он здоров и готов играть, это отличные новости.

Я выйду на корт и буду играть так, как обычно. Постараюсь сильно подавать и мощно бить по мячу», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.