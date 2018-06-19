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Кирьос: «Без Маррея в туре было довольно дерьмово»
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Кирьос: «Без Маррея в туре было довольно дерьмово» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Австралиец Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча первого круга турнира в Лондоне против британца Энди Маррея, который не выходил на корт в официальных поединках с Уимблдона-2017.
«Увидев сетку, я просто улыбнулся. Конечно, я в ожидании нашего матча. Энди — один из моих лучших друзей в туре. Здорово, что он наконец-то возвращается. Без него было довольно дерьмово. Рад, что он здоров и готов играть, это отличные новости.
Я выйду на корт и буду играть так, как обычно. Постараюсь сильно подавать и мощно бить по мячу», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.
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