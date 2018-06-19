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Аналитики: Макарова выиграет у Корне в первом круге турнира в Бирмингеме
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Аналитики: Макарова выиграет у Корне в первом круге турнира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 2 часа назад
19 июня россиянка Екатерина Макарова в стартовом поединке турнира WТА в Бирмингеме встретится с француженкой Ализе Корне.
Согласно котировкам букмекеров, у Макаровой больше шансов в этом матче. Победа Корне оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+1,5» гейма — 2.10.
Если Макарова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.70.
Вероятность третьего сета оценена в 2.30.
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