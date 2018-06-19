В Зеленоградске прошёл турнир по пляжному футболу

На калининградском побережье состоялся турнир по пляжному футболу. В первом соревновании приняли участие команды девушек.

Вероника Урбонайте, участник турнира по пляжному футболу в Зеленоградске:

— Я всю жизнь в спорте, много видов спорта перепробовала. Я никогда не играла в футбол. Предложили девчонки, не хватало человека. И я, оказывается, умею играть и даже забивать голы. Уху!

Алексей Беккер, организатор турнира по пляжному футболу:

— Хорошо бы сделать этот турнир полномасштабным, сделать возрастные категории и занять день-два, чтобы команды могли поиграть, показать себя.