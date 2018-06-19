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В Зеленоградске прошёл турнир по пляжному футболу
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В Зеленоградске прошёл турнир по пляжному футболу 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
На калининградском побережье состоялся турнир по пляжному футболу. В первом соревновании приняли участие команды девушек.
Вероника Урбонайте, участник турнира по пляжному футболу в Зеленоградске:
— Я всю жизнь в спорте, много видов спорта перепробовала. Я никогда не играла в футбол. Предложили девчонки, не хватало человека. И я, оказывается, умею играть и даже забивать голы. Уху!
Алексей Беккер, организатор турнира по пляжному футболу:
— Хорошо бы сделать этот турнир полномасштабным, сделать возрастные категории и занять день-два, чтобы команды могли поиграть, показать себя.
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