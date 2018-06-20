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Циципас уступил 109-й ракетке мира Кудле во втором круге турнира в Галле
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Циципас уступил 109-й ракетке мира Кудле во втором круге турнира в Галле 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Русские Афины
Грек Стефанос Циципас во втором круге турнира в Галле уступил американскому победителю квалификации Денису Кудле со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. 25-летний уроженец Киева, занимающий 109-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, отыграл все 4 брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче оппонента. 19-летний Стефанос сделал 4 эйса и 3 двойные.
В четвертьфинале Кудла сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом (3), либо с японцем Юити Сугитой.
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